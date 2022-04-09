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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Дрони, ПЗРК, протитанкова зброя і ППО: Україна отримала допомогу від союзників

Сьогодні, 06:32 Переглядів: 440

Що передали за останні кілька днів

Велика Британія відправить в Україну військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

За словами Джонсона, пакет оборонної допомоги також включатиме додатково 800 протитанкових ракет та високоточних боєприпасів. У новий британський пакет також входять каски, прилади нічного бачення та бронежилети.

Словаччина надала систему протиповітряної оборони С-300. Президент Зеленський особисто подякував за це у Києві прем'єр-міністру країни Едуарду Гегеру.

США відправили Україну 100 дронів-камікадзе Switchblade, повідомив офіційний речник Пентагону.

Австралія доставила в Україну перші три бронемашини Bushmaster, повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. Загалом Австралія передає Україні 20 таких бронемашин ціною 38 мільйонів доларів США, а також виділяє додаткову військову допомогу на суму $20,4 млн, що включає протитанкову зброю і амуніцію, повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна допомога
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