Дрони, ПЗРК, протитанкова зброя і ППО: Україна отримала допомогу від союзників

Сьогодні, 06:32 Переглядів: 440

Що передали за останні кілька днів

Велика Британія відправить в Україну військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

За словами Джонсона, пакет оборонної допомоги також включатиме додатково 800 протитанкових ракет та високоточних боєприпасів. У новий британський пакет також входять каски, прилади нічного бачення та бронежилети.

Словаччина надала систему протиповітряної оборони С-300. Президент Зеленський особисто подякував за це у Києві прем'єр-міністру країни Едуарду Гегеру.

США відправили Україну 100 дронів-камікадзе Switchblade, повідомив офіційний речник Пентагону.

Австралія доставила в Україну перші три бронемашини Bushmaster, повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. Загалом Австралія передає Україні 20 таких бронемашин ціною 38 мільйонів доларів США, а також виділяє додаткову військову допомогу на суму $20,4 млн, що включає протитанкову зброю і амуніцію, повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.