В ООН оцінили перспективи перемир'я в Україні

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Заступник глави ООН з гуманітарних питань провів цього тижня окремі переговори в Києві і в Москві

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив у п'ятницю, що він не відчуває оптимізму з приводу можливості припинення вогню і зупинки бойових дій в Україні.

Як пише Голос Америки, Гріффітс дав похмуру оцінку перспективам встановлення миру в Україні.

Відзначається, що раніше заступник генсека ООН зустрівся в Москві з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

- Думаю, буде нелегко, тому що обидві сторони, наскільки мені відомо, не довіряють один одному. Я не відчуваю оптимізму, - сказав Гріффітс.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відправив Гріффітса в Москву і Київ, щоб вивчити можливість введення режиму припинення вогню – це могло б лягти в основу для переговорів про припинення війни.

Гріффітс припустив, що домогтися будь-якого перемир'я буде непросто, І станеться це не зараз.