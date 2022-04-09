В ООН оцінили перспективи перемир'я в Україні

Заступник глави ООН з гуманітарних питань провів цього тижня окремі переговори в Києві і в Москві
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив у п'ятницю, що він не відчуває оптимізму з приводу можливості припинення вогню і зупинки бойових дій в Україні.
Як пише Голос Америки, Гріффітс дав похмуру оцінку перспективам встановлення миру в Україні.
Відзначається, що раніше заступник генсека ООН зустрівся в Москві з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відправив Гріффітса в Москву і Київ, щоб вивчити можливість введення режиму припинення вогню – це могло б лягти в основу для переговорів про припинення війни.
Гріффітс припустив, що домогтися будь-якого перемир'я буде непросто, І станеться це не зараз.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер