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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російські війська перегрупуються перед наступом на Харків - розвідка

Сьогодні, 05:31 Переглядів: 64

 

В Україні проявилися слабкі сторони російської армії

Російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харків. Про це повідомив начальник військової розвідки України Кирило Буданов у коментарі CNN.

— Вони перегрупуються в бік Ізюму через Бєлгород. Рухаються через Бєлгород. Вони вводять додаткові війська в Бєлгород, щоб компенсувати свої втрати в Україні, — заявив Буданов. — Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ.

Буданов закликав союзників України надати «дійсно серйозну» військову підтримку, щоб допомогти протистояти російському наступу. Він сказав, що важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки необхідні для використання «проти російських сухопутних військ». 

— Україні потрібна дійсно серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні, — сказав він. 

Буданов зазначив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. За його словами, російські війська зазнали поразки в районі Києва, а їх військовим зусиллям перешкоджала Логістика. 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: CNN
Теги: війна розвідка Харків
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