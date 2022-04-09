російські війська перегрупуються перед наступом на Харків - розвідка

Російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харків. Про це повідомив начальник військової розвідки України Кирило Буданов у коментарі CNN.
Буданов закликав союзників України надати «дійсно серйозну» військову підтримку, щоб допомогти протистояти російському наступу. Він сказав, що важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки необхідні для використання «проти російських сухопутних військ».
Буданов зазначив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. За його словами, російські війська зазнали поразки в районі Києва, а їх військовим зусиллям перешкоджала Логістика.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер