Весь світ сьогодні побачив психічну недієздатність росії - Подоляк

Він перерахував реакцію держав світу на ранковий ракетний удар росії по залізничному вокзалу Краматорська
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що весь світ сьогодні побачив психічну недієздатність росії.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, перераховуючи реакцію світових країн на ранковий ракетний удар росії по українському Краматорську.
За його словами, та ж Німеччина, але вже «вустами президента Штайнмаєра», говорить про необхідність негайного створення міжнародного трибуналу для початку процесів над російськими воєнними злочинцями, включно з главою російського Кремля Володимиром Путіним.
Подоляк додав, що «рф ракетним ударом по Краматорську й по сім'ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність».
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер