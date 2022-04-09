Весь світ сьогодні побачив психічну недієздатність росії - Подоляк

Сьогодні, 05:05 Переглядів: 132

Він перерахував реакцію держав світу на ранковий ракетний удар росії по залізничному вокзалу Краматорська

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що весь світ сьогодні побачив психічну недієздатність росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, перераховуючи реакцію світових країн на ранковий ракетний удар росії по українському Краматорську.

- Франція вустами міністра фінансів Ле Мера заявляє про готовність просто зараз піти на нафтове ембарго для рф. Британія вустами прем'єр-міністра Джонсона та Німеччина вустами канцлера Шольца прямо говорять про необхідність термінового закриття Європи для російського кривавого газу, - зазначив Подоляк.

За його словами, та ж Німеччина, але вже «вустами президента Штайнмаєра», говорить про необхідність негайного створення міжнародного трибуналу для початку процесів над російськими воєнними злочинцями, включно з главою російського Кремля Володимиром Путіним.

- І, нарешті, США вустами президента Байдена заявляють про суттєве та проривне розширення військової допомоги Україні. Зокрема, для негайного закриття неба від російських шалених ракет, - наголосив радник президента.

Подоляк додав, що «рф ракетним ударом по Краматорську й по сім'ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність».