Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на неіснуючому хімзаводі

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 35

Його ліквідували ще в 2012

Представник Міноборони рф генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, нібито має підтверджену інформацію, що СБУ готує провокацію на заводі з використанням отруйних речовин. При цьому виявилося, що підприємство, яке він вказав, давно ліквідоване. Про це пише The Insider.

Йдеться про держпідприємство «Хімпром» у Первомайську Харківської області, про ліквідацію якого повідомлялося у 2012 році.

Завод закритий, будівлі цехів знесено, залізничні колії до них розібрано. На YouTube ще в 2013 році був опублікований відеозапис вибуху цеху ДП.

Де серед старих руїн заводу може бути розміщене сховище хлору, Конашенков не пояснив.