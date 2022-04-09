Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на неіснуючому хімзаводі

Представник Міноборони рф генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, нібито має підтверджену інформацію, що СБУ готує провокацію на заводі з використанням отруйних речовин. При цьому виявилося, що підприємство, яке він вказав, давно ліквідоване. Про це пише The Insider.
Йдеться про держпідприємство «Хімпром» у Первомайську Харківської області, про ліквідацію якого повідомлялося у 2012 році.
Завод закритий, будівлі цехів знесено, залізничні колії до них розібрано. На YouTube ще в 2013 році був опублікований відеозапис вибуху цеху ДП.
Де серед старих руїн заводу може бути розміщене сховище хлору, Конашенков не пояснив.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер