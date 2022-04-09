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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Повітряні сили ЗСУ знищили крилату ракету, БпЛА та один вертоліт

Сьогодні, 03:32 Переглядів: 110

 

Також ЗСУ врешті отримали від країн-партнерів НАТО зенітний ракетний комплекс С-300

Зенітні ракетні війська Збройних Сил України 8 квітня знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт.

Про це у Facebook повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

- Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів. Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах, - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що 8-го квітня ЗСУ врешті отримали першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

- Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів – «Оріон», - додає Командування ПС ЗСУ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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