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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кількість загиблих у Краматорську під час обстрілу вокзалу зросла до 52

Сьогодні, 03:01 Переглядів: 119

 

А в Авдіївці рашисти вбили родину

Російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей. Про кількість  жертв повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. (Раніше повідомлялося про 50 загиблих.) За даними ОВА, внаслідок удару по вокзалу в Краматорську ще 109 людей поранено.

Нагадаємо, рашисти влучили «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня в момент евакуації тисяч людей. Спочатку було відомо про 39 загиблих, згодом ця кількість зросла - частина постраждалих померла в лікарні.

Павло Кириленко також повідомив про черговий військовий злочин у Авдіївці – росіяни вбили цілу родину, це четверо людей.

Обстріли тривають по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар’їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Краматорськ обстріл вокзал війна
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