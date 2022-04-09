Кількість загиблих у Краматорську під час обстрілу вокзалу зросла до 52

Російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей. Про кількість жертв повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. (Раніше повідомлялося про 50 загиблих.) За даними ОВА, внаслідок удару по вокзалу в Краматорську ще 109 людей поранено.
Нагадаємо, рашисти влучили «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня в момент евакуації тисяч людей. Спочатку було відомо про 39 загиблих, згодом ця кількість зросла - частина постраждалих померла в лікарні.
Павло Кириленко також повідомив про черговий військовий злочин у Авдіївці – росіяни вбили цілу родину, це четверо людей.
Обстріли тривають по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар’їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер