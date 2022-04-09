6 665 людей евакуйовано за минулий день: результат роботи гуманітарних коридорів

Такі дані повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук
8 квітня вдалося евакуювати 6 665 людей. Більшість їх виїхало з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусах.
Про це повідомила віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей.
Водночас у Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Наразі українська влада проводить перемовини, щоб ці автобуси повернули та дали можливість вивезти людей.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер