Кременчужани можуть долучитися до «Поезії Вільних»

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 59

Понад 10 000 заявок віршів написали українські та іноземні поети з початку воєнних дій росії на території України. Саме стільки заявок віршів подали за перших 15 днів на порталі «Поезія Вільних», який був створений за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти на початку березня. Наразі, портал продовжує свою роботу і чекає на нові таланти. Запрошуємо кременчужан долучитися за посиланням.

Творчість є дієвим способом осмислення трагічних подій, пов’язаних з війною. Через вірші поети намагаються висловлювати свої сильні почуття та емоції.

Всі 100% віршів - про війну. Третина із них – це вірші, сповнені нерозуміння, шоку, злості та ненависті щодо загарбників. Інша третина творів стосується внутрішніх переживань героїв, такі вірші сповнені тривоги, страху, непевності щодо майбутнього і свого життя. Це вірші авторства дітей, солдатів, волонтерів перед лінією фронту, солдатських матерів, коханих дівчат та звичайних цивільних мешканців, до домівок яких прийшла війна. Велика частка віршів - про перемогу, силу українських ЗСУ, захват їхньою мужністю та щира подяка всім, хто бореться.

Понад 80% віршів - оптимістичні. Це означає, що поети вірять у перемогу, чим дуже точно передають суспільні настрої. Останні результати соціологічних опитувань від групи «Рейтинг» дають такі ж дані.

10 000 віршів - це 7 270 151 символ, або приблизно 1 320 000 слів. Над модеруванням, редагуванням та корекцією цієї вражаючої кількості творів щоденно працюють 27 волонтерів, половина з яких - професійні редактори.

- З перекладом інтерфейсу порталу нам допомагають волонтери зі всього світу, а у віршах ми вже маємо колекцію з 7 мов, тому цей проєкт можна сміливо назвати міжнародним - зазначає Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Портал «Поезія Вільних» поповнюється новими віршами щогодини. Нещодавно з’явилася можливість для авторів, зазначити місце, де було написано вірш. Тож, ми маємо вірші з Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Волновахи. Написані у підвалах Маріуполя і під час евакуації «Укрзалізницею» з Чернігова.

- Читаючи вірші, можна стежити за хронологією війни, - настільки тонко та чутливо реагують творчі люди на перебіг подій. Що стосується форми поетичних творів, то здебільшого це саме лірика, прозових (білих) творів дуже мало. Найпопулярніший спосіб римування у строфах українських поетів - перехресний (абаб). Найуживаніший вид строфи - катрен або чотиривірш (строфа з чотирьох рядочків). Приблизно 1 раз на 20 віршів зустрічається легендарна фраза про напрямок корабля. Завдяки нашим поетам, тепер ця цитата остаточно увіковічнена в українській культурі - зазначає Марина Юсин, модераторка.

Вірші найвищого художнього рівня отримують позначку «Вибір редакції». Наразі її має вже 112 віршів. Нагадаємо, що найкращі вірші сформують збірку, яку вийде друком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Для більш зручної навігації серед колекції віршів додали декілька фільтрів:

«Випадкові» — відображає вірші у випадковому порядку для того, щоб постійні гості сайту завжди бачили різні твори;

«Популярні» — відображає вірші, які отримали найбільшу кількість «сердечок»;

«Нові» — відображає вірші у хронологічному порядку;

«Вибір редакції» — відображає улюблені вірші редакції, а авторам творів, які увійшли до цієї категорії, приходить відповідний лист на електронні адреси.

Опубліковано вірші українською, російською, англійською, французькою, польською, литовською та білоруською мовами. А інтерфейс перекладено на англійську, естонську, іспанську, ісландську, словацьку, данську, німецьку та грецьку мови.