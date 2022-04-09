Кременчуцький військово-історичний музей збирає експонати з війни

Сьогодні, 01:32 Переглядів: 95

Всеукраїнський музей історіі однострою та його філія - Кременчуцький військово-історичний музей, підтримуючи ініціативу Національного військово-історичного музея України, звертається до містян з проханням по можливості збирати та передавати нам речі, які стануть експонатами про цю жорстоку війну з російськими загарбниками.

- Ми маємо розповісти про це нашим дітям, онукам та прийдешнім поколінням. Речі, які зараз просто лежать під ногами, через деякий час можуть стати цінними артефактами цієї героїчної доби, - про це повідомив Роман Пацовський.

Експонати, пов`язані зі Збройними Силами України, правоохоронними органами та добровольчими формуваннями:

Предмети форми одягу, захисного спорядження, озброєння, військового побуту, які були уражені внаслідок бойових дій та понівечені вогнем (прострілені або пошкоджені іншим способом каски, бронежилети, розгрузки, рації, багнети, автомати, тощо).

Прапори та інші державні символи України (герби, навершя до прапорів, прапорці на машини, тощо), які перебували у зоні бойових дій: використовувались для позначення органів державної та виконавчої влади, розташування військових частин, блокпостів, військової та цивільної (наприклад, біженців) техніки, тощо.

Військова символіка, яка використовується бійцями під час проведення бойових дій: знаки розрізнення, нарукавні знаки, кольорові опаски (жовті та сині), тощо.

Схеми бойових дій, записки, складені на полях боїв з інформацією, яка стосується ведення бойових дій, інша документація, створена у зоні проведення бойових дій. Усі документи повинні не мати будь яких грифів обмеження доступу.

Використані зразки озброєнь вітчизняного та іноземного виробництва (протитанкові комплекси, гільзи, магазини, спорядження для зберігання та ін.)

Експонати, які відображають діяльність ворога:

Форма одягу та спорядження військовослужбовців збройних сил російської федерації та незаконних збройних формувань, на яких містяться відповідні знаки розрізнення (червоні та білі опаски, нарукавні знаки);

Нарукавні знаки, нашивки з написами прізвищ та назв військових формувань, прапори та прапорці всіх можливих типів, предмети побуту.

Службові документи військових частин та персональні документи військовослужбовців, предмети військового побуту з символікою або написами, характерними для зс рф.

Крім того, Кременчуцький військово-історичний музей прийме на зберігання та експонування світлини, документи, особисті речи офіційно загиблих на фронті мешканців Кременчуцького району Полтавської області.

Місце знаходження - Кременчук. Зв'язатися з нами можна за телефонами 050-3279869 або 093-3552525.