Кременчуцький військово-історичний музей збирає експонати з війни

Речі можна передати за адресою
Всеукраїнський музей історіі однострою та його філія - Кременчуцький військово-історичний музей, підтримуючи ініціативу Національного військово-історичного музея України, звертається до містян з проханням по можливості збирати та передавати нам речі, які стануть експонатами про цю жорстоку війну з російськими загарбниками.
- Ми маємо розповісти про це нашим дітям, онукам та прийдешнім поколінням. Речі, які зараз просто лежать під ногами, через деякий час можуть стати цінними артефактами цієї героїчної доби, - про це повідомив Роман Пацовський.
Експонати, пов`язані зі Збройними Силами України, правоохоронними органами та добровольчими формуваннями:
- Предмети форми одягу, захисного спорядження, озброєння, військового побуту, які були уражені внаслідок бойових дій та понівечені вогнем (прострілені або пошкоджені іншим способом каски, бронежилети, розгрузки, рації, багнети, автомати, тощо).
- Прапори та інші державні символи України (герби, навершя до прапорів, прапорці на машини, тощо), які перебували у зоні бойових дій: використовувались для позначення органів державної та виконавчої влади, розташування військових частин, блокпостів, військової та цивільної (наприклад, біженців) техніки, тощо.
- Військова символіка, яка використовується бійцями під час проведення бойових дій: знаки розрізнення, нарукавні знаки, кольорові опаски (жовті та сині), тощо.
- Схеми бойових дій, записки, складені на полях боїв з інформацією, яка стосується ведення бойових дій, інша документація, створена у зоні проведення бойових дій. Усі документи повинні не мати будь яких грифів обмеження доступу.
- Використані зразки озброєнь вітчизняного та іноземного виробництва (протитанкові комплекси, гільзи, магазини, спорядження для зберігання та ін.)
Експонати, які відображають діяльність ворога:
- Форма одягу та спорядження військовослужбовців збройних сил російської федерації та незаконних збройних формувань, на яких містяться відповідні знаки розрізнення (червоні та білі опаски, нарукавні знаки);
- Нарукавні знаки, нашивки з написами прізвищ та назв військових формувань, прапори та прапорці всіх можливих типів, предмети побуту.
- Службові документи військових частин та персональні документи військовослужбовців, предмети військового побуту з символікою або написами, характерними для зс рф.
Крім того, Кременчуцький військово-історичний музей прийме на зберігання та експонування світлини, документи, особисті речи офіційно загиблих на фронті мешканців Кременчуцького району Полтавської області.
Місце знаходження - Кременчук. Зв'язатися з нами можна за телефонами 050-3279869 або 093-3552525.