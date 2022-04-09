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«Провів ЗСУ через поле»: чим живе звільнений Мотижин

Сьогодні, 01:02 Переглядів: 179

 

Село повертається до звичного життя

Село Мотижин Київської області. Тут після деокупації виявили братську могилу із закатованими місцевими мешканцями, зокрема зі родиною старости Ольги Сухенко. Кременчуцьке Громадське Телебачення побувало у селі та поспілкувалося з місцевими мешканцями.

Селище звільнили 29 березня. До цього тут російські окупанти мародерили, розстрілювали людей.

- Провів наше ЗСУ через поле. Ці (російські окупанти – ред.) повискакували з машин, через огорожу і в поле, - зізнався В’ячеслав.

На узбіччі дороги на виїзді з селища стоять обстріляні машини та тіла вбитих людей. Люди виїжджали й не поверталися, ніхто навіть не знав що з ними.

Дмитро розповів, як вони ховалися у погребі, поки на плиті варився борщ, а росіяни бігали по їх будинку та дворі. Детальніше дивіться в сюжеті:

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Мотижин
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