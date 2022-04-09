«Провів ЗСУ через поле»: чим живе звільнений Мотижин

Село Мотижин Київської області. Тут після деокупації виявили братську могилу із закатованими місцевими мешканцями, зокрема зі родиною старости Ольги Сухенко. Кременчуцьке Громадське Телебачення побувало у селі та поспілкувалося з місцевими мешканцями.
Селище звільнили 29 березня. До цього тут російські окупанти мародерили, розстрілювали людей.
На узбіччі дороги на виїзді з селища стоять обстріляні машини та тіла вбитих людей. Люди виїжджали й не поверталися, ніхто навіть не знав що з ними.
Дмитро розповів, як вони ховалися у погребі, поки на плиті варився борщ, а росіяни бігали по їх будинку та дворі. Детальніше дивіться в сюжеті:
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер