УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! (Відбій - 1.12)

Сьогодні, 00:56 Переглядів: 178

Сигнал тривоги в 0.53. Існує велика вірогідність ракетного удару по Кременчуку. В 0.54 оголошена тривога на всю Полтавську область.

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