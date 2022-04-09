З-під обстрілів у харківському екопарку двох гепардів евакуювали на Полтавщину

З-під обстрілів у харківському «Фельдман-екопарку» врятували двох гепардів. Ледве встигли – інакше тварини могли загинути або опинитися на волі, що не віщувало б нічого доброго ні їм, ні людям. Про це повідомляє сайт екопарку.
Підтримати евакуацію інших чотирилапих мешканців можна донатами.
У фейсбуці на сторінці екопарку в Ковалівці (що під Полтавою) вже з’явилося повідомлення про нових мешканців – двох гепардів та кенгуру.
А також йдеться про потреби для будівництва вольєрів. А можна підтримати нових переселенців зі сходу і грошима. Потреби, реквізити – у повідомленні екопарку з Ковалівки.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер