З-під обстрілів у харківському екопарку двох гепардів евакуювали на Полтавщину

Сьогодні, 00:36 Переглядів: 119

Вони обживаються у Ковалівці, а ще там з'явилися й кенгуру

З-під обстрілів у харківському «Фельдман-екопарку» врятували двох гепардів. Ледве встигли – інакше тварини могли загинути або опинитися на волі, що не віщувало б нічого доброго ні їм, ні людям. Про це повідомляє сайт екопарку.

«Цим гепардам дуже пощастило: їх встигли вивезти якраз перед масованим обстрілом Екопарку, під час якого їхній вольєр був зруйнований… Тепер у них все добре: вони вже обживають своє тимчасове житло під Полтавою», - йдеться у повідомленні.

Підтримати евакуацію інших чотирилапих мешканців можна донатами .

У фейсбуці на сторінці екопарку в Ковалівці (що під Полтавою) вже з’явилося повідомлення про нових мешканців – двох гепардів та кенгуру.

А також йдеться про потреби для будівництва вольєрів. А можна підтримати нових переселенців зі сходу і грошима. Потреби, реквізити – у повідомленні екопарку з Ковалівки.



