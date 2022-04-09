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Кременчук, Культура, Полтавщина

На Полтавщині відкрили виставку робіт загиблого воїна Святослава Пашинського

Сьогодні, 00:19 Переглядів: 109

 

17 керамічних робіт Святослава Пашинського – тарелі й декоративні настінні панно – експонуватимуть у Художньому салоні до середини квітня

У Полтаві відкрили виставку робіт загиблого скульптора, українського воїна Святослава Пашинського. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації. 

У Художньому салоні в обласному центрі відкрили виставку робіт скульптора, кераміста Святослава Пашинського, який наприкінці березня загинув у бою з окупантами в Запорізькій області.

Від кулі росіян загинув полтавський митець Святослав Пашинський

 

Він був членом Національної спілки художників України, лауреатом премії в галузі скульптури імені Миколи Ярошенка. Навчав дітей роботі з глиною – викладав у Полтавській дитячій художній школі. У 2014-2015 роках обороняв Україну на сході, а коли розпочалося широкомасштабне російське вторгнення, знову став на захист нашої держави.

 

«Святослав – воїн-герой. Загинув, захищаючи Україну від ворога. Це людина, яка ще повинна була творити і створювати речі, які прославили б Україну», – сказав голова обласної організації Національної спілки художників Юрій Самойленко.

- Пашинський був живописцем у кераміці. Його роботи настільки глибоко філософські, хоч іноді здаються дуже простими. Як наприклад, тарелі «Квітка-зоря», «Квітка-ніч», але в них настільки прекрасне співставлення кольору, перспективи, композиції. Надзвичайно талановита людина. Коли думаю про Святослава, то завжди згадую слова: «Смерть обирає кращих із нас, – зазначила директор Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова.

 

Попрощалися зі Святославом Пашинським 30 березня біля Свято-Успенського собору. Поховали воїна на Алеї Героїв у селі Затурине, що поблизу Полтави. Йому було 44 роки. У нього залишилися дружина, мати та троє синів.

17 керамічних робіт Святослава Пашинського – тарелі й декоративні настінні панно – експонуватимуть у Художньому салоні до середини квітня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка війна Полтава
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