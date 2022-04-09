На Полтавщині відкрили виставку робіт загиблого воїна Святослава Пашинського

17 керамічних робіт Святослава Пашинського – тарелі й декоративні настінні панно – експонуватимуть у Художньому салоні до середини квітня
У Полтаві відкрили виставку робіт загиблого скульптора, українського воїна Святослава Пашинського. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.
У Художньому салоні в обласному центрі відкрили виставку робіт скульптора, кераміста Святослава Пашинського, який наприкінці березня загинув у бою з окупантами в Запорізькій області.
Він був членом Національної спілки художників України, лауреатом премії в галузі скульптури імені Миколи Ярошенка. Навчав дітей роботі з глиною – викладав у Полтавській дитячій художній школі. У 2014-2015 роках обороняв Україну на сході, а коли розпочалося широкомасштабне російське вторгнення, знову став на захист нашої держави.
«Святослав – воїн-герой. Загинув, захищаючи Україну від ворога. Це людина, яка ще повинна була творити і створювати речі, які прославили б Україну», – сказав голова обласної організації Національної спілки художників Юрій Самойленко.
Попрощалися зі Святославом Пашинським 30 березня біля Свято-Успенського собору. Поховали воїна на Алеї Героїв у селі Затурине, що поблизу Полтави. Йому було 44 роки. У нього залишилися дружина, мати та троє синів.
17 керамічних робіт Святослава Пашинського – тарелі й декоративні настінні панно – експонуватимуть у Художньому салоні до середини квітня.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер