Від кулі росіян загинув полтавський митець Святослав Пашинський

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Загинув полтавський митець та викладач Святослав Пашинський. Про це повідомили на сторінці Полтавського обласного методичного кабінету.

Пашинський Святослав Іванович – член Національної спілки художників України, лауреат премії в галузі скульптури ім. М. Ярошенка, скульптор, кераміст, викладач Полтавської ДХШ.

- Непоправна втрата. Світла пам’ять про нашого Героя та захисника України, про цю прекрасну людину, професіонала своєї справи назавжди залишиться в наших серцях!!! Щирі співчуття родині! - йдеться у повідомленні.