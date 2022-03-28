Від кулі росіян загинув полтавський митець Святослав Пашинський

Загинув полтавський митець та викладач Святослав Пашинський. Про це повідомили на сторінці Полтавського обласного методичного кабінету.
Пашинський Святослав Іванович – член Національної спілки художників України, лауреат премії в галузі скульптури ім. М. Ярошенка, скульптор, кераміст, викладач Полтавської ДХШ.
- Непоправна втрата. Світла пам’ять про нашого Героя та захисника України, про цю прекрасну людину, професіонала своєї справи назавжди залишиться в наших серцях!!! Щирі співчуття родині! - йдеться у повідомленні.
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