Ворог не перестає чорнобаїти: рахунок вже 12:0

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 82

На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України 12 раз завдали удару російським військам.

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

- Ну і, нарешті, приємний, хоча і закономірний сюрприз – Чорнобаївка-12, сталась і продовжує ставатися просто зараз, - написав він.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, невдовзі після удару байрактарів, росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів. 16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії, і так далі.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова. Але це ніяк не зупиняє їх від повернення у Чорнобаївку...