Поки ми ввечері сиділи в сховищах ворог втратив 3 літаки

За добу 27 березня Повітряні сили України знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.
Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил.
Доба видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.
Загострення обстановки почалось ближче до 22.00 – по всій країні заревіли повітряні тривоги. Масований авіаналіт російські окупанти здійснили на півночі Київщини, де втратили одразу три літаки.
По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.