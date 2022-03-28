Поки ми ввечері сиділи в сховищах ворог втратив 3 літаки

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 0

За добу у ворога стало менше на 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА і 2 ракети

За добу 27 березня Повітряні сили України знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.

Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил.

Доба видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.

Загострення обстановки почалось ближче до 22.00 – по всій країні заревіли повітряні тривоги. Масований авіаналіт російські окупанти здійснили на півночі Київщини, де втратили одразу три літаки.

По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.

По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.