Красиво горять: на сході України ЗСУ знищили танки, БМП і авто росіян

Сьогодні, 03:28 Переглядів: 410

А ще у нас стало на три БМП більше

На донецькому та луганському напрямках у неділю було відбито 5 атак ворога, ЗСУ знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника. Про це повідомили в ООС. Загалом протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки. Українські військові знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3 та захопили п’ять БМП-3 окупантів.

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