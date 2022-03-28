Не розплатяться: рф буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч

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Російська Федерація після закінчення війни буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко.

- Зрозуміло, що заарештованих коштів, які є у Росії, може не вистачити для повної нашої відбудови. Плюс будуть додаткові позови до Російської Федерації. Тут вступають в силу контрибуції і репарації, які за рішенням міжнародного суду Росією дудуть виплачуватися, але це буде відбуватися протягом тривалого періоду часу. Чому тривалого періоду часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона знаходиться, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Але якщо ви згадаєте повоєнну Німеччину, то після Другої світової війни вони також сплачували репарації і контрибуції протягом декількох десятиріч, - сказав він.

Також він додав, що Росія отримає від України не один позов до суду щодо відшкодування матеріальних збитків.

- Вони мають повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків. Є додаткові збитки, і ми очікуємо мільярдні позови до Російської Федерації з боку і окремих підприємців, які будуть сформовані в один великий пул, і від нашого населення, - сказав він.

Вітчизняні та закордонні експерти вже почати розробку плану відбудови України, який почнуть реалізовувати одразу після закінчення війни.

- Після того як ми будемо у стані миру, як тільки окупанти уходять з нашої території, ми одразу починаємо розбудовувати нову Україну. Тут є багато планів, тут працює багато робочих груп - українських і закордонних. Я знаю про існування з десяток таких груп, зараз вони генерують ці ідеї. Буде сформовано великий план відбудови, ми одразу почнемо, - сказав він.

За його словами, на початковому етапі реалізація плану буде розписана на строк до шести місяців, далі - на три роки і так далі.