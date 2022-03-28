Графік евакуаційних поїздів на 28 березня

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Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 28 березня, в якому також є поїзди на міжнародні рейси.

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