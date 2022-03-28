Графік евакуаційних поїздів на 28 березня
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Внутрішні і закордонні потяги
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 28 березня, в якому також є поїзди на міжнародні рейси.
Евакуаційні поїзди на 28 березня
Харків:
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп
Краматорськ:
- 13:00 - №282/281 Краматорськ - Львів
- 16:00 - №284/283 Краматорськ - Львів
Одеса:
- 22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород
Інший:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 28 березня
Польща:
- 7:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
- 8:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
- 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* квитки у продажу
Румунія:
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень
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