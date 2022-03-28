Це анекдот якийсь - Зеленський про біолабораторії в Україні

Сьогодні, 05:03 Переглядів: 163

Президент Володимир Зеленський вважає, що інформація, яку поширюють у РФ про якісь біолабораторії в Україні, більше схожа на анекдот, ніж на правду. Про це він заявив під час інтерв'ю російським ЗМІ.

- Так, це анекдот. Тут мені нічого пояснити. Ну, немає у нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій і хімічної зброї немає. Не існує цього. Якщо така була людина, як я, у ті часи, коли підписувала наша країна здачу наших інтересів, я це по-іншому не називаю… Я так просто б це все не віддав.