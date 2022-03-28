Українські військові в Маріуполі не готові полишити в місті своїх поранених і загиблих побратимів

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в захисників Маріуполя був вибір вийти з міста та зберегти своє життя, але вони не захотіли залишати там своїх поранених побратимів, а також тіла загиблих. Про це Глава держави розповів в інтерв’ю представникам російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета».
- Всередині (міста Маріуполя. – Ред.) є наші війська. Там, де російські війська можуть зайти, вони зайшли. У якусь частину міста вони не зайшли. Тому що там є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики, – повідомив він.
Володимир Зеленський розповів, що регулярно спілкується із захисниками Маріуполя та членами їхніх родин.
Глава держави також повідомив, що була спроба домовитися з російською стороною про вивезення з міста тіл убитих військових і цивільних, які лежать на вулиці просто неба, але таке вивезення не дозволили.
За його словами, через обстріли багато гуманітарних вантажів повернулися, так і не діставшись Маріуполя.
Президент також підтвердив, що в межах домовленостей відбувався виїзд із міста людей на цивільному транспорті, також Росія організувала силове вивезення маріупольців у бік окупованих територій.
За його словами, цих людей вивозить російська сторона задля поповнення «обмінного фонду».