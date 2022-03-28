Українські військові в Маріуполі не готові полишити в місті своїх поранених і загиблих побратимів

Сьогодні, 05:35 Переглядів: 102

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в захисників Маріуполя був вибір вийти з міста та зберегти своє життя, але вони не захотіли залишати там своїх поранених побратимів, а також тіла загиблих. Про це Глава держави розповів в інтерв’ю представникам російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета».

- Всередині (міста Маріуполя. – Ред.) є наші війська. Там, де російські війська можуть зайти, вони зайшли. У якусь частину міста вони не зайшли. Тому що там є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики, – повідомив він.

Володимир Зеленський розповів, що регулярно спілкується із захисниками Маріуполя та членами їхніх родин.

- Раз на два дні я виходжу на зв’язок точно… Я їм теж казав, що я все розумію, ми обов’язково повернемось, але якщо відчуваєте, що вам потрібно вийти, і відчуваєте, що так правильно і що ви можете вижити, – зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового, але зробіть. Я дав їм це право вибору. А вони сказали: ми не можемо, тут поранені, ми не покинемо поранених. Більше того вони сказали, що не покинуть убитих, – сказав Президент.

Глава держави також повідомив, що була спроба домовитися з російською стороною про вивезення з міста тіл убитих військових і цивільних, які лежать на вулиці просто неба, але таке вивезення не дозволили.

- Реальність така: місто заблоковане російськими військовими, заблоковані всі в’їзди та виїзди з Маріуполя, заміновано порт. Гуманітарна катастрофа в місті однозначно. Бо продукти харчування, ліки, вода заїхати не можуть. Російські військові обстрілюють гуманітарні вантажі, вбивають водіїв, – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, через обстріли багато гуманітарних вантажів повернулися, так і не діставшись Маріуполя.

Президент також підтвердив, що в межах домовленостей відбувався виїзд із міста людей на цивільному транспорті, також Росія організувала силове вивезення маріупольців у бік окупованих територій.

- За нашими даними, понад 2 тисячі дітей вивезено. А це означає – вкрадено. Тому що нам невідомі точні локації всіх цих дітей. Там були як з батьками, так і без. Це катастрофа, це страшно, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, цих людей вивозить російська сторона задля поповнення «обмінного фонду».