Україна вимагає від ООН ввести спеціальну місію в зону відчуження

Окупанти ігнорують загрози та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній наближеності до атомної станції
Україна вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та ввести туди спеціальну місію ООН. Про це повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук на брифінгу:
Верещук підкреслила, що продовження мілітаризації зони відчуження та Чорнобильської АЕС російськими окупаційними військами становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.
За словами віцепрем’єра, останнім часом російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.
Крім того, у зоні відчуження почались значні пожежі, які можуть мати серйозні наслідки, однак контроль та гасіння пожеж неможливі у повному обсязі через захоплення зони відчуження окупаційними військами РФ.