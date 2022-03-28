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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна вимагає від ООН ввести спеціальну місію в зону відчуження

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 56

 

Окупанти ігнорують загрози та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній наближеності до атомної станції

Україна вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та ввести туди спеціальну місію ООН. Про це повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук на брифінгу:

- В контексті ядерної безпеки, безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії в результаті дій російських окупаційних військ.

Верещук підкреслила, що продовження мілітаризації зони відчуження та Чорнобильської АЕС російськими окупаційними військами становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.

- Окупанти ігнорують ці загрози та продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній наближеності до атомної станції, - додала вона.

За словами віцепрем’єра, останнім часом російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.

Крім того, у зоні відчуження почались значні пожежі, які можуть мати серйозні наслідки, однак контроль та гасіння пожеж неможливі у повному обсязі через захоплення зони відчуження окупаційними військами РФ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЧАЕС війна Чорнобиль
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