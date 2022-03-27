У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
У міністерстві зазначили, що пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон там контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації російськими військами.
Повідомляється, що фіксувати великі пожежі сьогодні допомагають супутникові знімки NASA та Європейського космічного агентства ESA. Однак у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел загоряння.