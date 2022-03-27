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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж

Сьогодні, 02:35 Переглядів: 84

 

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

- Внаслідок бойових дій та підпалів рашистами лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря. Наразі супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж у природних екосистемах і покинутих селах зони відчуження, що складають загальну площу понад 10 111 га, - йдеться у повідомленні. 

У міністерстві зазначили, що пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон там контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації російськими військами.

Повідомляється, що фіксувати великі пожежі сьогодні допомагають супутникові знімки NASA та Європейського космічного агентства ESA. Однак у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел загоряння.

- Завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі наразі самозгасають. Однак через низку факторів у найближчий час прогнозується збільшення кількості та площі пожеж. Не виключаємо, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року, - мовиться в повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
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