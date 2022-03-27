Бронежилети та каски тепер можна ввозити як гуманітарну допомогу

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 40

Для їх ввезення потрібен лише гарантійний лист кінцевого користувача

Уряд ухвалив постанову, якою бронежилети та каски віднесені до гуманітарної допомоги, повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Міністр стверджує, що тепер для ввезення бронежилетів та касок потрібна лише декларація. Постановою також спрощено ввезення наступних товарів: пластин для бронежилетів;

переносних радіостанцій нецивільного призначення;

БПЛА та квадрокоптерів нецивільного призначення;

біноклів, оптичних труб і монокулярів нецивільного призначення;

коліматорних й оптичних прицілів нецивільного призначення;

тепловізорів і приладів нічного бачення. Для їх ввезення потрібен лише гарантійний лист кінцевого користувача.

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