Ви це робите за одне покоління і назавжди
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація.
- Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни, росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите за одне покоління і назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики, - заявив Володимир Зеленський.
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