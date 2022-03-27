Росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 227

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація.

- Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни, росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите за одне покоління і назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики, - заявив Володимир Зеленський.