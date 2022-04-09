Восьмий рік війни з Росією: 45-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока чотирьох діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.19 У Полтаві відкрили виставку робіт загиблого скульптора, українського воїна Святослава Пашинського. 17 керамічних робіт Святослава – тарелі й декоративні настінні панно – експонуватимуть у Художньому салоні до середини квітня.

00.36 З-під обстрілів у харківському «Фельдман-екопарку» врятували двох гепардів. Ледве встигли – інакше тварини могли загинути або опинитися на волі, що не віщувало б нічого доброго ні їм, ні людям.

1.02 Село Мотижин Київської області. Тут після деокупації виявили братську могилу із закатованими місцевими мешканцями, зокрема зі родиною старости Ольги Сухенко. Кременчуцьке Громадське Телебачення побувало у селі та поспілкувалося з місцевими мешканцями.