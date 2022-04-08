ЄС допоможе Україні зброєю: на це виділять ще 500 млн євро, а Словаччина вже дала систему ППО

Вчора, 23:55 Переглядів: 108

У Європейському Союзі розуміють, що українці б'ються за всю Європу

Європейський Союз допоможе Україні зброєю: на це виділять ще 500 млн євро. Про нову допомогу заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель сьогодні, 8 квітня, відвідавши Київ.

Під час спільного брифінгу з Президентом України Зеленським фон дер Ляєн зазначила, що зараз українці несуть смолоскип свободи для всього демократичного світу. Тому Україна отримає від Євросоюзу зброю.

«1 мільярд євро ми вже дали на закупівлю зброї для Збройних Сил, однак буде ще більше», – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що ЄС допоможе українським воїнам боротися за свою свободу, «бо ви зараз б'єтеся за всіх нас».

Згодом від себе зазначив, що українці б'ються за всіх європейців. Тому найменше, що Євросоюз може зробити для України, це допомогти зі зброєю. Країні додатково виділять ще 500 мільйонів євро на необхідне озброєння.

А глава словацького уряду Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

«Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати людських життів під час агресії Росії», - заявив глава словацького уряду.