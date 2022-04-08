Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Для поповнення банку крові до Кременчука приїхав автобус мешканців Горішніх Плавнів

Сьогодні, 23:33 Переглядів: 1

 

Кременчужан та мешканців району очікують на станції переливання

Вчора, 7 квітня, о 8 ранку до Кременчука заїхав автобус з мешканцями Горішніх Плавнів. Люди на станції переливання крові віддали частинку себе для порятунку інших, як мирних мешканців, так і військових, які оберігають наш спокій. За повідомленням телеканалу ГОК до станції завітало близько 30 людей.

Доставка донорів до станції переливання крові економить час та поліпшує якість заготівлі.

Якщо ви також бажаєте поповнити банк крові, то ласкаво просимо на станцію переливання крові з понеділка до п’ятниці, з 8 до 13 години, за адресою: вулиця Мазепи, 8.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: кров станція переливання крові
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх