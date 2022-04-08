Для поповнення банку крові до Кременчука приїхав автобус мешканців Горішніх Плавнів

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Вчора, 7 квітня, о 8 ранку до Кременчука заїхав автобус з мешканцями Горішніх Плавнів. Люди на станції переливання крові віддали частинку себе для порятунку інших, як мирних мешканців, так і військових, які оберігають наш спокій. За повідомленням телеканалу ГОК до станції завітало близько 30 людей.

Доставка донорів до станції переливання крові економить час та поліпшує якість заготівлі.

Якщо ви також бажаєте поповнити банк крові, то ласкаво просимо на станцію переливання крові з понеділка до п’ятниці, з 8 до 13 години, за адресою: вулиця Мазепи, 8.