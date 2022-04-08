«Ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі» - Зеленський

Сьогодні, 23:03 Переглядів: 133

Внаслідок ракетного 38 людей загинули на місці, 12 – померли у лікарнях. Загинуло 5 дітей. У лікарнях десятки важкопоранених. Про такі наслідки ракетного удару по вокзалу Краматорська, повідомив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

«Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться», - заявив Зеленський.

За його словами, про документування та оцінку злочинів росії він говорив сьогодні з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, які прибули з візитом до України.