«Ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі» - Зеленський

Внаслідок ракетного 38 людей загинули на місці, 12 – померли у лікарнях. Загинуло 5 дітей. У лікарнях десятки важкопоранених. Про такі наслідки ракетного удару по вокзалу Краматорська, повідомив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, про документування та оцінку злочинів росії він говорив сьогодні з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, які прибули з візитом до України.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер