УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! (відбій - 23.10)

Сьогодні, 22:34 Переглядів: 722

Всім в укриття!

Кременчук – о 22:32 оголошено сигнал «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!» Існує велика вірогідність нанесення ракетного удару по місту Кременчуку! Всім спуститись в укриття!

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