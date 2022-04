«Звідки приходять орки?» Oнлайн-карта з адресами рашистів, які вбивали та мародерили у Бучі

Сьогодні, 22:32 Переглядів: 780

Програмісти з Естонії нанесли на онлайн-картку адреси, зазначені у паспортах російських військових, які вторглися в місто Буча Київської області.

Про це на своїй сторінці у Twitter оголосив член Комітету із закордонних справ естонського парламенту Ерік Крос.

Карта під назвою Where do orcs come from? («Звідки приходять орки?») створена за допомогою сервісу Google Maps. Подивитися мапу можна тут.

Автори з Естонії зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

«Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані 64-ї мотострілецької бригади м'ясників із Бучі на картах Google. Спасибі естонським гікам», — написав Ерік Крос.