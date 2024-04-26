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На Полтавщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 дітей — поліція

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 316

 

Також у поліції розповіли про кількість кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми  

З початку повномасштабного вторгнення на Полтавщині внаслідок ракетних обстрілів армією РФ постраждали 11 дітей. Про це учора під час брифінгу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко.

Усім постраждалим внаслідок обстрілів дітям надали необхідну медичну та психологічну допомогу. 

 

Також Ірина Москаленко розповіла про кількість кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми, та про кримінальні провадження, де потерпілими є діти.

З початку 2024 року на території Полтавської області 17 дітей причетні до скоєння 15 кримінальних правопорушень. Розпочато 89 кримінальних проваджень,  де потерпілими є діти. Крім цього, до поліції області надійшло 215 заяв та повідомлень про безвісне зникнення неповнолітніх, із яких протягом доби розшукано 205 дітей. Загалом усі діти знайдені, окрім одного малолітнього хлопчика, який, за припущенням батька, може перебувати з матір’ю у Польщі. На профілактичних обліках поліції перебуває 80 дітей.

Окрім цього, пані Москаленко зазначила, що за чотири місці поліція отримала 786 звернень щодо травмування дітей. На жаль, чотири дитини загинули. Також до лікарень потрапили 55 дітей із алкогольним отруєнням та 4 дитини в наркотичному сп’янінні.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці двоє неповнолітніх хлопців отруїлися алкоголем. Одного з них ушпиталили.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: діти війна постраждалі психологічна допомога медична допомога поліція ювенальна поліція
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