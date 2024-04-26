Для Кременчуцької дитячої лікарні виділяють майже 1 млн грн: на що підуть гроші

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 338

У Кременчуцькій дитячій лікарні хочуть зробити капітальний ремонт віконних укосів та поточний ремонт дверних блоків. На це кременчуцька влада планує спрямувати 983 тис. грн. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 25 квітня.

Додамо, що дерев'яні вікна замінили на металопластикові ще у 2023 році за понад 1,4 млн грн. Тепер у закладі хочуть встановити металопластикові дверні блоки. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували міську дитячу лікарню, бо вона не заробляє на свої потреби. Тепер як окремий заклад дитяча лікарня припинить своє існування, її приєднають до ЛІЛ «Кременчуцька». Таке рішення ухвалили депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 4 серпня. 11 березня міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні і розповів, чи чекають медиків скорочення, про їх зарплати та відпустки.