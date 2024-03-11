Мер Малецький розповів про скорочення працівників, відпустки і зарплати після реорганізації дитячої лікарні

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 500

11 березня міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні, яку приєднують до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Мер розповів, чи чекають медиків скорочення, та говорив про болюче питання — відпустки.

Як зауважив пан Малецький, ЛІЛ «Кременчуцька» вже пройшла подібні процеси — до неї приєднали лікарню відновного лікування та міський стоматологічний центр.

Про скорочення

Юрист департаменту охорони здоров’я Сергій Тетьоркін прокоментував, що працівників звільнять з дитячої лікарні, а потім приймуть на роботу у лікарню «Кременчуцька»:

— Працівники пишуть дві заяви одночасно: «звільнити за переведенням», інша — «прийняти за переведенням» із зазначенням посади і посадового окладу.

За його словами, згідно з Кодексом законів України про працю, не прийняти працівника, якщо він подає заяву за переведенням, новий роботодавець не має права. Тож людей 100-відсотково переведуть на нові місця роботи, на аналогічні посади.

Міський голова Віталій Малецький поінформував присутніх, що після приєднання не планують скорочувати ліжка та людей, які працюють. Але вже ж він доручив директорці лікарні «Кременчуцька» Оксані Корляковій провести аудит та наголосив, що далі дивитимуться на результативність роботи. На його думку, результативність — це скільки пацієнтів звернуться за медичною допомогою, скількох пролікують, скільки коштів від Національної служби здоров’я України «прийдуть» до лікарні.

— Якщо, вибачте, відділення працює, а у ньому 0 пацієнтів, мабуть, таке відділення треба переформатувати, — прокоментував пан Малецький. — Якщо у відділенні працює класний фахівець, але у нього тут 0 звернень у комп’ютері, а всім він каже: «Я буду о 15.00 у «Вікомі», то нам такий фахівець теж не потрібен!

Він наголосив, що комунальний заклад — це не вікно для того, щоб приймати пацієнтів і переорієнтовувати їх на свою приватну клініку, як часто це буває:

— Це не «0,25 ставочки, щоб зачепитися за потік пацієнтів», як деякі лікарі говорять. Ніхто не забороняє деінде працювати, але основне місце вашої роботи — це ЛІЛ «Кременчуцька».

Щодо керівника, який стане заступником директорки Оксани Корлякової у дитячій лікарні, мер сказав, що зараз цю людину визначають. Але це буде людина з колективу дитячої лікарні.

Про зарплати

Під час зустрічі говорити про те, що станом на сьогодні зарплати отримали працівники усіх лікарень Кременчука, крім дитячої. Мер повідомив, що після затримок зарплат у «Кременчуцькій» директорка закладу Оксана Корлякова тепер знає, що потрібна фінансова подушка на 1-2 місяці, яка дозволить виплачувати людям гроші без затримок.

— Перша лікарня закінчила рік з депозитом у 40 млн грн на рахунках. З них платили зарплату, комуналку. Заробили десь 4 млн тільки на відсотках, за те, що у них ці гроші лежали у банку, — навів мер приклад.

Також він додав, що вдасться зекономити кошти, бо після об’єднання буде єдиний орган управління, єдина централізована бухгалтерія у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», одна кадрова служба:

— Ми хочемо об’єднати вас з лікарнею «Кременчуцька». За рахунок того, що підприємство зможе балансувати пакетами медичної допомоги, матиме загальну спільну касу. І з цієї каси платитиме всім заробітну плату.

Один з робітників розповів, що у дитячій лікарні бухгалтерія не розрахувала кільком співробітникам за січень частину заробітної плати:

— Якби я не пішов у бухгалтерію і не показав корінець, вони б його не перерахували! — каже він.

На це Оксана Корлякова закликала людей перевіряти свої зарплатні корінці, адже зараз на централізовану бухгалтерію йде велике навантаження, бухгалтерам доводиться працювати з великим обсягом інформації.

Міський голова Віталій Малецький вважає, що кожен працівник може допомогти своєму закладу більше заробляти: для цього треба усі проліковані випадки вносити в електронну систему, щоб їх «бачила» Національна служба здоров’я України, та укладати декларації з новими пацієнтами, зокрема, переселенцями, які зараз живуть у Кременчуці.

Про відпустки

Болюче питання — це відпустки. Працівники жалілися, що через реорганізацію їм не дозволяють брати відпустки.

На це юрист Сергій Тетьорків відповів, що перед переведенням в інший заклад з працівниками мають повністю розрахуватися, зокрема і за відпустку — «відгуляну» чи ні. І якщо раніше за законодавством можна було перевести ці кошти новому роботодавцю, наразі — ні.

— Ми сьогодні отримали від НСЗУ роз’яснення: поки не буде підписаний пакет по амбулаторно-поліклінічній допомозі на другий — четвертий квартали (це очікується з 1 по 10 квітня), не відбудеться перехід, — наголосив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа.

Тож, за словами Віталія Малецького, раніше 1 травня дитячу лікарню не приєднають до лікарні «Кременчуцька», за цей час люди можуть піти у відпустки. Але тут треба домовлятися 50/50: частина медиків бере відпустки, частина — натомість отримує грошову компенсацію. Бо якщо всі підуть у відпустки одночасно, не буде кому працювати, а якщо усі захочуть компенсацію, на це не вистачить грошей.

— Треба знайти баланс 50/50, домовитися, що 50% беруть днями, а 50% — грошима, хто хоче компенсацію, — сказав міський голова та додав, що, можливо, частину коштів на компенсацію додадуть з міського бюджету.

Також юрист Сергій Тетьоркін пояснив, що на новому місці роботи у лікарні «Кременчуцька» повну відпустку працівники зможуть брати через пів року, а частину — можуть і раніше.

Міський голова сказав, що вони домовилися з директором департаменту охорони здоров’я Максимом Середою, що вивіску «Кременчуцька міська дитяча лікарня» залишать попри об'єднання