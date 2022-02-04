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Кременчук, Здоров'я

Чергова «оптимізація» медичної галузі - водолікарню приєднають до лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 537

 

Рішення планують ухвалити на сесії міськради

Водолікарню приєднають до лікарні «Кременчуцька». Рішення щодо реорганізації у медичній галузі Кременчука планують ухвалити на сесії Кременчуцької міської ради 24 лютого.

Проєкт цього рішення сьогодні оприлюднений на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. У ньому йдеться про реорганізацію комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування». Воно перестане бути окремим підприємством (юридичною особою) та буде приєднане до комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Причина такої «оптимізації» медичної галузі Кременчука викладені у пояснювальній записці до зазначеного рішення. Йдеться про те, що КНМП «Лікарня відновного лікування» є єдиним у Кременчуці монопрофільним закладом. У 2022 році лікарня підписала угоду з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на виконання програми медичних гарантій лише за двома пакетами медичної допомоги – на медичну реабілітацію дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. Загальне фінансування від НСЗУ за цими пакетами складає 16,88 млн грн, або близько 1,4 млн грн на місяць. При цьому, місячний розрахунковий фонд заробітної плати зі всіма нарахуваннями в лікарні складає 1 млн 648 тис. грн., тобто він на 241 тис. грн. більше, ніж виділяє НСЗУ.

Такий фонд зарплати чиновники Департаменту охорони здоров'я, які готували проєкт рішення, пояснюють тим, що «навіть після проведених заходів з оптимізації штатного розпису» у медичному закладі залишається «непропорційне співвідношенням кількості адміністративно-господарського персоналу до медичного персоналу». Ця лікарня завжди дотувалася з місцевого бюджету: у 2021 році на понад 12,4 млн грн, а на 2022 рік на це передбачено понад 15,5 млн грн.

«На жаль, дані кошти не можуть бути направлені на розвиток лікарні, а споживаються на енергоносії, заробітну плату та інше», - зазначається у Пояснювальній записці.

Враховуюче це, департамент охорони здоров'я пропонує більш раціонально використовувати кадри та матеріальні ресурси. А саме – зберегти у Кременчуці даний реабілітаційний центр, але в якості структурного підрозділу комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька». Для проведення організаційних заходів у зв’язку з даною реорганізацією пропонується призначити комісію під головуванням в.о. директора КНМП «Лікарня відновленого лікування» Світлани Холодної.

Одним із пунктів проєкту рішення доручається «в установленому законодавством порядку забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників реорганізованого закладу на умовах, визначених законодавством». Отже, для медичного персоналу закладу особливих змін нібито не передбачається, а адміністративно-господарчий персонал може бути звільнений, або переведений на нове місце роботи.

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Автор: Віктор КРУК
Теги: водолечебница оптимізація
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