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У Полтаві чоловік потрапив під колеса Skoda Octavia

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 564

 

Постраждалого госпіталізували

3-го лютого, близько 18.00 на вулиці Кагамлика у Полтаві, 33-річний водій Skoda Octavia збив 58-річного чоловіка, повідомляє пресцентр поліції.

Пішохід отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до першої міської лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 ККУ(Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Поліція з'ясовує обставини.

Потрібно бути обережним і переходити дорогу лише в визначених для цього місцях, постійно підкреслюють правоохоронці. Кременчужани застереження ігнорують:


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Автор: Філіп Мостовий
Теги: ДТП Полтава
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