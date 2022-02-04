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Двох хокеїстів з Кременчука викликали до збірної України-U16

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 166

 

Двоє вихованців КДЮСШ «Авангард» пройдуть збори у Києві

Тренери новоствореної кадетської збірної України Андрій Савченко і Денис Пазій визначилися зі списком гравців, які приїдуть на перший збір команди, котрий відбудеться у київському Палаці спорту 7-12 лютого. Виклики отримали 33 гравці: 3 воротарі, 12 оборонців і 18 нападників. Серед них два хокеїсти кременчуцької КДЮСШ «Авангард»: захисник Тимофій Материкін та нападник Дмитро Сапожник.

Кадетська збірна України (U16)

Воротарі: Назар Бойко, Ілля Семеха (обидва – «Сокіл»), Маркіян Бережницький («Крижинка»)

Оборонці: Муса Мусаєв, Микита Бондарєв, Дмитро Дмитренко, Богдан Трущенко (всі – «Сокіл»), Гліб Петров, Микита Боднар (обидва – «Динамо» Дніпро), Євген Купряшин, Максим Євдак (обидва – СДЮСШОР Харків), Іван Васильєв, Іван Удовенко («Альтаїр»), Тимофій Материкін («Авангард» Кременчук), Арсен Король («Крижинка»)

Нападники: Назар Коробов, Артем Шарець, Назар Бабушкін (усі – СДЮСШОР Харків), Олексій Євтехов («Альтаїр»), Арсен Москаленко, Микита Волобуєв, Микита Яловий (усі – «Динамо» Дніпро), Дмитро Сапожник («Авангард» Кременчук), Марк Гетьман, Микита Куликов (обидва – ДЮСШ №1 Кривий Ріг), Родіон Койда, Тимур Лапко (обидва – «Крижинка»), Герман Росстальний, Ренат Нагнєєв, Гавриїл Сімчук, Сергій Левченко, Данило Шульга, Данило Скороход (усі – «Сокіл»)

Зауважимо, що на лютневих зборах у Палаці спорту протягом п’яти днів працюватиме три збірних – кадетська, юнацька і національна. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей
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