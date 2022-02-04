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Кременчуцький центр комплектування нагадує про приписку допризовників

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 207

 

Для приписки до призовної дільниці зобов’язані особисто прибути юнаки 2005 року народження 

Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки нагадує про призов юнаків. За інформацією пресслужби Кременчуцького РТЦК та СП, відповідно до ст. 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» до призовних дільниць щороку протягом січня – березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.
Цього року для приписки мають особисто прибути юнаки 2005 року народження. Вони мають з'явитися у центрі комплектування (раніше військкомат) у зазначений строк та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Приписка проводиться за місцем проживання з метою взяття громадян України чоловічої статі на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.
За висновками комісії з питань приписки прийматиметься рішення щодо придатності до військової служби призовників, а також перспектив проходження кожним юнаком служби в тому чи іншому роді військ.
Відповідно до вимог чинного законодавства, за порушення призовниками правил військового обліку, зокрема:

  • псування військово-облікових документів
  • неявку за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин
  • несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку
  • несвоєчасне повідомлення даних про зміну сімейного стану
  • несвоєчасне повідомлення стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності)
  • несвоєчасне повідомлення адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

Юнаки притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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Автор: Альона Душенко
Теги: призовники Кременчуцький РТЦК та СП
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