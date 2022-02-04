Міністр оборони хоче зробити військову службу такою ж привабливою, як роботу в Google

Про це вчора заявив нещодавно призначений Міністр оборони України Олексій Резніков, пояснюючи мету запланованих реформ у соціальному забезпеченні військовослужбовців
Детальні роз’яснення щодо реформи в армії та планів Міноборони по реалізації Указу Президента України від 1.02.2022 року №36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії» були оприлюднені на офіційному сайті міністерства вчора пізно ввечері.
У них йдеться про те, що перехід до професійної та високомотивованої армії можна забезпечити тільки шляхом створення відповідних стимулів для військовослужбовців, щоб зробити військову службу престижною та привабливою. Нагадаємо, що в указі Президента дається доручення Кабміну внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо змін до держбюджету на 2022 рік для фінансування поступового підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ протягом поточного року до рівня не менше двократного розміру мінімальної зарплати, а у 2023 році збільшити грошове забезпечення тих військовослужбовців, які укладуть довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.
Як з’ясувалось з пояснень Міністра оборони, під терміном «довготермінові контракти» пропонують розглядати контракти строком на 10 років. Варто зауважити, що наразі контракти на проходження військової служби в ЗСУ можна укладати на термін від 3-х років для солдатів та сержантів, та від 5 років – для офіцерів. А з учасниками АТО/ООС можна укладати 6-місячні контракти, хоча останнього часу командири військових частин такі короткострокові контракти зазвичай не підписують.
За його планами реформа армії передбачатиме комплекс заходів, який включатиме забезпечення військовослужбовця житлом, підвищення рівня грошового забезпечення, інвестиції у військову освіту, покращення медобслуговування та оздоровлення військовослужбовців, забезпечення їх соціальної адаптації після звільнення з військової служби тощо. Конкретні параметри реформи в міністерстві обіцяють визначити у процесі розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів після їх обговорення з військовослужбовцями.
Олексій Резніков зазначив, що наразі ЗСУ складаються з трьох категорій:
Він пообіцяв, що терміни контрактів та мотивацію для їх укладання разом із розрахунками витрат на проведення реформи у міністерстві будуть визначати з урахуванням міжнародного досвіду та реальних умов, які наразі є в Україні.
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