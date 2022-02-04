Міністр оборони хоче зробити військову службу такою ж привабливою, як роботу в Google

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 141

Детальні роз’яснення щодо реформи в армії та планів Міноборони по реалізації Указу Президента України від 1.02.2022 року №36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії» були оприлюднені на офіційному сайті міністерства вчора пізно ввечері.

У них йдеться про те, що перехід до професійної та високомотивованої армії можна забезпечити тільки шляхом створення відповідних стимулів для військовослужбовців, щоб зробити військову службу престижною та привабливою. Нагадаємо, що в указі Президента дається доручення Кабміну внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо змін до держбюджету на 2022 рік для фінансування поступового підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ протягом поточного року до рівня не менше двократного розміру мінімальної зарплати, а у 2023 році збільшити грошове забезпечення тих військовослужбовців, які укладуть довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Як з’ясувалось з пояснень Міністра оборони, під терміном «довготермінові контракти» пропонують розглядати контракти строком на 10 років. Варто зауважити, що наразі контракти на проходження військової служби в ЗСУ можна укладати на термін від 3-х років для солдатів та сержантів, та від 5 років – для офіцерів. А з учасниками АТО/ООС можна укладати 6-місячні контракти, хоча останнього часу командири військових частин такі короткострокові контракти зазвичай не підписують.

«Наша мета - зробити ЗСУ настільки привабливим роботодавцем, що контракти захочуть укладати й на 10 років», - зазначив Олексій Резніков.

За його планами реформа армії передбачатиме комплекс заходів, який включатиме забезпечення військовослужбовця житлом, підвищення рівня грошового забезпечення, інвестиції у військову освіту, покращення медобслуговування та оздоровлення військовослужбовців, забезпечення їх соціальної адаптації після звільнення з військової служби тощо. Конкретні параметри реформи в міністерстві обіцяють визначити у процесі розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів після їх обговорення з військовослужбовцями.

Олексій Резніков зазначив, що наразі ЗСУ складаються з трьох категорій:

найменша (близько 10% від загальної чисельності ЗСУ у 261 тисячу) – військовослужбовці строкової служби, які потрапляють до лав ЗСУ на рік-півтора за призовом;

найбільша – це військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на 3-5 років, і у більшості не продовжують контракт та звільняються з лав ЗСУ;

і третя - також військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, але яких можна назвати професійними військовими, тому що вони обрали армію, як професію, та знаходяться у ЗСУ більше 10 років.

«Наша амбітна мета така, аби ЗСУ не просто були найбільшим роботодавцем з точки зору кількості, а найкращим з точки зору привабливості… Служба у лавах ЗСУ має бути не просто громадянським обов’язком, а місцем престижної роботи, аби потрапити на яку ще й конкурс відбувався. Наразі військовослужбовці за їх бажанням і так можуть продовжити контракти на строк до 10 років. Наша ж мета - зробити ЗСУ настільки конкурентним, привабливим і гарантовано стабільним роботодавцем, що всі хотітимуть укладати довгострокові контракти, наприклад до 10 років. Умовно кажучи, як хочуть отримати довгостроковий трудовий договір у Google з усіма гарантіями і соцпакетом», - пояснив свою мету Міністр оборони України Олексій Резніков та відзначив, «якщо говорити про професійну армію, то за словами військових - професіоналами вони стають лише на 5-6 рік служби. Важко будувати оборону на довгу перспективу, якщо у нас всі контракти короткострокові, а на довгострокові немає стимулу… Ми працюємо над тим, щоб протягом 2022 року підвищити грошове забезпечення для усіх військовослужбовців, а з 2023 року запустити програму додаткової мотивації для тих, хто буде укладати більш довготривалі контракти ніж діють зараз. Той, хто вирішить не брати в ній участь, зможе продовжити службу на тих умовах, які були».

Він пообіцяв, що терміни контрактів та мотивацію для їх укладання разом із розрахунками витрат на проведення реформи у міністерстві будуть визначати з урахуванням міжнародного досвіду та реальних умов, які наразі є в Україні.