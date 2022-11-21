Кременчуцький міський стоматологічний центр припинить своє існування як самостійний заклад

Вчора, 22:02 Переглядів: 362

Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький міський стоматологічний центр» припинить свою роботу як самостійний заклад. Його приєднають до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради. Причина – нестача коштів на зарплати для працівників центру.

У пояснювальній записці йдеться про те, що із 1 червня 2020 року до 14 лютого 2022 року стоматологічні послуги населенню надавались відповідно до тарифів, затверджених Полтавською обласною державною адміністрацією 1.06.2020. Тарифи були розраховані, виходячи з мінімальної заробітної плати на час затвердження у розмірі 4723 грн.

14 лютого 2022 року ввели в дію нові тарифи, затверджені Полтавською обласною державною адміністрацією 28.01.2022, що розраховані на мінімальну заробітну плату у 6500 грн. Дані тарифи на платні послуги не забезпечують надходжень від пацієнтів для виплати заробітної плати медичним працівникам у розмірах, передбачених Постановою КМУ №2 від 12.01.2022.

Цю постанову уряд прийняв після сформованого ресурсу медичного підприємства на 2022 рік, внаслідок чого виник дефіцит коштів на зарплати працівників стоматологічного центру. Щоб забезпечити необхідні виплати заробітної плати, розробили проєкт нового прейскуранту, який надали на затвердження в Полтавську обласну військову адміністрацію у липні 2022 року. Однак процедура затвердження тарифів займає певний проміжок часу, оскільки попереднє затвердження проходило протягом чотирьох місяців.

Водночас підвищення цін на стоматологічні послуги до 70% може зменшити кількість пацієнтів, які звернуться за платною стоматологічною допомогою.

Доходи медзакладу складаються з трьох компонентів:

відшкодування з міського бюджету за послуги пільговим категоріям населення;

кошти від Національної служби здоров'я України за надання невідкладної стоматологічної допомоги за відповідним пакетом;

кошти від пацієнтів, які не мають пільг.

Потреба коштів на оплату праці з нарахуванням згідно З Постановою КМУ №2 у 2022 році становить 31 122 400 грн. А очікувані надходження з місцевого бюджету та від платних послуг, а також кошти НСЗУ не забезпечують в повному обсязі фінансовий ресурс на оплату праці. Дефіцит коштів на зарплати з нарахуванням очікується в сумі 13 827 000 грн.

Оскільки станом на 1 липня 2022 року у розрахунках на стоматологічні послуги врахована мінімальна заробітна плата 6500 грн та за пакетом НСЗУ тариф збільшився на 6,2% в порівнянні із 2021 роком, Кременчуцький міський стоматологічний центр не в змозі виплачувати заробітну плату за надання стоматологічних послуг лікарям та середньому медичному персоналу у розмірі 20 000 та 13 500 відповідно.

У КНМП «Кременчуцький міський стоматологічний центр» функціонують два відділення: лікувальне та ортопедичне. У лікувальному відділенні працюють терапевтичні, хірургічні та парадонтологічний кабінети. В ортопедичному відділенні працюють ортопедичні кабінети та зуботехнічна лабораторія.

У записці також наводиться статистика за 2019-2022 роки, яка свідчить, що щорічна кількість відвідувачів зменшилася:

за 2019 – 133 142 чол.;

за 9 місяців 2019 – 100 063 чол.;

за 2020 – 109 381 чол. (зменшення на 17,8% в порівнянні з 2019);

за 2021 – 96 699 чол. (зменшення на 27,4% в порівнянні з 2019);

за 9 місяців 2022 – 39067 чол. (зменшення на 61% у порівнянні з 1 півріччям 2019).

Статистика по відділеннях

Викладене у пояснювальній записці підсумовується рішенням оптимізувати Кременчуцький міський стоматологічний центр та приєднати його до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», як структурний підрозділ.