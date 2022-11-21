13 жителів Полтавщини померли минулого тижня від COVID-19

Вчора, 21:04 Переглядів: 206

За даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 14 до 20 жовтня на Полтавщині зафіксовано 681 новий підтверджений випадок COVID-19. Одужало – 1 050 осіб, померло – 13. Продовжують лікування 2 046 хворих.

За весь час пандемії на Полтавщині:

захворіло – 217 000;

одужало – 210 877;

померло – 4 459.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

Білицька – 13;

Білоцерківська – 2;

Великобагачанська – 5;

Великобудищанська – 5;

Великорублівська – 0;

Великосорочинська – 0;

Гадяцька – 6;

Глобинська – 1;

Гоголівська – 4;

Горішньоплавнівська – 81;

Градизька – 8;

Гребінківська – 2;

Диканська – 1;

Драбинівська – 3;

Заводська – 10;

Зіньківська – 23;

Кам’янопотоківська – 16;

Карлівська – 15;

Кобеляцька – 41;

Козельщинська – 6;

Коломацька – 7;

Комишнянська – 4;

Котелевська – 4;

Краснолуцька – 4;

Кременчуцька – 148;

Ланнівська – 5;

Лохвицька – 18;

Лубенська – 54;

Лютенська – 2;

Мартинівська – 2;

Мачухівська – 0;

Машівська – 3;

Миргородська – 12;

Михайлівська – 3;

Нехворощанська – 1;

Новогалещинська – 1;

Новооржицька – 0;

Новосанжарська – 22;

Новоселівська – 1;

Оболонська – 1;

Омельницька – 0;

Опішнянська – 3;

Оржицька – 5;

Петрівсько-Роменська – 1;

Пирятинська – 18;

Піщанська – 5;

Полтавська – 69;

Пришибська – 1;

Решетилівська – 11;

Ромоданівська – 1;

Семенівська – 5;

Сенчанська – 2;

Сергіївська – 1;

Скороходівська – 1;

Терешківська – 0;

Хорольська – 16;

Чорнухинська – 0;

Чутівська – 3;

Шишацькаь – 7;

Щербанівська – 2.

Раніше ми писали, як зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19.