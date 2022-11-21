13 жителів Полтавщини померли минулого тижня від COVID-19

Продовжуть лікуватися від COVID-19 понад 2 тис. жителів області
За даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 14 до 20 жовтня на Полтавщині зафіксовано 681 новий підтверджений випадок COVID-19. Одужало – 1 050 осіб, померло – 13. Продовжують лікування 2 046 хворих.
За весь час пандемії на Полтавщині:
- захворіло – 217 000;
- одужало – 210 877;
- померло – 4 459.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька – 13;
- Білоцерківська – 2;
- Великобагачанська – 5;
- Великобудищанська – 5;
- Великорублівська – 0;
- Великосорочинська – 0;
- Гадяцька – 6;
- Глобинська – 1;
- Гоголівська – 4;
- Горішньоплавнівська – 81;
- Градизька – 8;
- Гребінківська – 2;
- Диканська – 1;
- Драбинівська – 3;
- Заводська – 10;
- Зіньківська – 23;
- Кам’янопотоківська – 16;
- Карлівська – 15;
- Кобеляцька – 41;
- Козельщинська – 6;
- Коломацька – 7;
- Комишнянська – 4;
- Котелевська – 4;
- Краснолуцька – 4;
- Кременчуцька – 148;
- Ланнівська – 5;
- Лохвицька – 18;
- Лубенська – 54;
- Лютенська – 2;
- Мартинівська – 2;
- Мачухівська – 0;
- Машівська – 3;
- Миргородська – 12;
- Михайлівська – 3;
- Нехворощанська – 1;
- Новогалещинська – 1;
- Новооржицька – 0;
- Новосанжарська – 22;
- Новоселівська – 1;
- Оболонська – 1;
- Омельницька – 0;
- Опішнянська – 3;
- Оржицька – 5;
- Петрівсько-Роменська – 1;
- Пирятинська – 18;
- Піщанська – 5;
- Полтавська – 69;
- Пришибська – 1;
- Решетилівська – 11;
- Ромоданівська – 1;
- Семенівська – 5;
- Сенчанська – 2;
- Сергіївська – 1;
- Скороходівська – 1;
- Терешківська – 0;
- Хорольська – 16;
- Чорнухинська – 0;
- Чутівська – 3;
- Шишацькаь – 7;
- Щербанівська – 2.
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