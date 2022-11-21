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Кременчук

Сьогодні відзначають День Гідності та Свободи

Вчора, 20:01 Переглядів: 248

 

У Кременчуці містяни вишли на акцію протесту 24 листопада 

В Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Кременчужани вийшли на протест за кілька днів, а саме 24 листопада. Понад півтисячі жителів Кременчука прийшли до пам’ятника Жертв більшовицьких репресій. Збирали підписи під вимогами скасувати урядове рішення про призупинення підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Кременчужане вышли на митинг в поддержку евроинтеграции, несмотря на запрет суда

Судовий виконавець зачитав рішення Полтавського адміністративного суду, який, за зверненням юристів міськвиконкому, заборонив «з 24 листопада по 20 годину 8 грудня» мирні зібрання на центральних вулицях Кременчука та перед мерією. Попри заборону, протестувальники вирушили через центр міста, повз міську раду до пам’ятника Шевченку. Там читали вірші про Україну та співали стрілецькі й повстанські пісні.

У День Гідності та Свободи до пам’ятників загиблим учасникам Революції Гідності приносять квіти у пам’ять про Небесну сотню. Поклали квіти у цей день і в Кременчуці. 

 

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи висловив упевненість у перемозі України.

- Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемося на майдані Незалежності, – сказав голова держави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: День Гідності та Свободи
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