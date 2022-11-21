Новий рядок у платіжках за газ: куди звертатися, якщо вона з'явилася

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 268

До редакції звернулася кременчужанка та повідомила, що у платіжці за жовтень окрім рядка плати за спожитий газ та газорозподілу з'явився і рядок ГазНафтогаз. Тобто оплата по лічильнику склала 314 гривень, ГазНафтогаз - 86,88 гривень.

Ми звернулись за коментарем до ПрАТ «Кременчукгаз». Як повідомила пресслужба підприємства із посиланням на заступницю начальника департаменту обліку природного газу ПрАТ «Кременчукгаз» Світлану Скрипніченко, фахівці відповідають за збір даних щодо обсягів спожитого газу.

До 8 числа місяця опрацьована інформація розміщується на всеукраїнській платформі. Згідно з цими даними постачальники природного газу здійснюють нарахування кожному зі споживачів.

«Щоб з’ясувати, за яку послугу споживач природного газу отримав, нарахування, слід звернутися до постачальника — в такому випадку, до «Нафтогазу». Можна також проконсультуватися у фінансовій установі, інтернет-банкінгом якої ви користуєтесь», — пояснили на підприємстві.

Також нагадали, що послуга за газорозподіл, яку кременчужани сплачують щомісяця, — однакова для одного й того ж споживача, але різна у кожного зі споживачів, бо визначається вона раз на рік, залежно від використаного окремим споживачем газу за попередній рік.

Із запитаннями щодо газорозподілу можна звертатись до Центру обслуговування споживачів через вайбер — +380675047816