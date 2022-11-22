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Єдиний гол у матчі «Оболонь» - «Кремінь» присвятили вболівальнику, який отримав поранення на війні

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 229

 Кияни одягли футболки з написами та присвятили переможний гол військовому, палкому вболівальнику киян 

20 листопада футболісти «Кременя» у Києві зіграли зі столичною «Оболонню». Кияни забили єдиний гол у ворота кременчужан й присвятили переможний гол Роману Куземі, найкращому вболівальнику ФК Оболонь, який зазнав важкого пошкодження на фронті.

«Оболонь» - «Кремінь» - 1:0
Гол: Груша 5

«Оболонь»: Федорівський, Фатєєв (Прокопенко 77), Тєрєхов, Осман, Бородай, Чернов, Мороз, Черненко, Слободян, Олійник (Василенко 59), Груша. Запасні: Кичак, Корохов, Карась, Машталір, Савченко, Покотилюк, Батальський.
Головний тренер: Валерій Іващенко

«Кремінь»: Музичка, Азізов, Аркуша (Панчишин 85), Д.О.Сидоренко, Агапов, Матвєєв, Савіцький (Товкач 68), Фальковський (Віктор Пилипенко 85), Галоян (Бондар 46), Галата, Вівдич. Запасні: Єрмолов, Кальчук, Жданович, Лісняк, Молько, П’ятибрат. Головний тренер: Роман Локтіонов

Попередження: Бородай 90+4 - Савіцький 27, Д.О.Сидоренко 64, Пилипенко 90+3

 

Протистояння кияни розпочали дуже вдало. Дмитро Фатєєв подав з флангу, а Віталій Груша головою переправив м'яч у сітку - 1:0. Таким чином, «Оболонь» перериває свою безгольову серію, яка тривала 221 хвилину.

Майже відразу підопічні Локтіонова могли зрівнювати рахунок. Після швидкої атаки Галата вивів на ударну позицію Галояна, але блискуче зіграв Федорівський. До перерви гості не змогли відзначитися, але за грою кременчуцький колектив виглядав дуже непогано.

У другій половині зустрічі темп гри сповільнився. Господарі основну увагу приділяли грі в атаці, а у гостей були відчутні проблеми у перехідній фазі. Проте, свій момент футболісти «Кременя» все ж мали. Денис Галата завдав потужного удару з-за меж штрафної, але знову дуже надійно зіграв Федорівський.

Після гри тренер Кременя Валерій Куценко зауважив, що 

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "ЛНЗ" 13 8 3 2 17-6 27
2 "Оболонь" 13 8 2 3 18-8 26
3 "Металург" 13 5 5 3 16-14 20
4 "Кремінь" 13 5 3 5 25-24 18
5 "Полтава" 13 4 3 6 15-17 15
6 "Чернігів" 12 3 4 5 11-14 13
7 "Скорук" 13 2 5 6 13-22 11
8 "Гірник-Спорт" 12 1 5 6 8-18 8
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК "Оболонь"
Теги: футбол Кремінь війна
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