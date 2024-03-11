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Кременчук, Війна

Воював під Бахмутом та Лиманом: Володимир Махоркін з Кременчука отримав «Золотий хрест»

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 662

Військовий розповів «Телеграфу», що був двічі поранений, але продовжує нести службу

Військовий з Кременчука Володимир Махоркін отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України. З перших днів повномасштабної війни чоловік пішов боронити Україну. З березня 2022 року він у складі зведеного штурмового загону «Одін» брав участь у боях під Бахмутом та Лиманом. Військовий розповів «Телеграфу», що був двічі поранений, але продовжує нести службу.

 

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються військові із рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій.

Нагадаємо, що також «Золотий хрест» отримав воїн з Кременчука Олександр Кравченко, Володимир Тимошенко, Павло Тарануха, Юрій Попенко, Владислав Шабан, Олександр Рудюк та десятки інших імена яких наразі не можемо розголошувати. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Золотий хрест нагородження
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