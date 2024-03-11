Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, ТЪ представляє, Полтавщина

На Полтавщині науковці відновили стрим з гнізда лелеки Грицька

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 420

 

Нині місцеві чекають на повернення чорногуза Грицька та його родини

Вчора, 10 березня, близько 4.45, на Полтавщині науковці відновили стрим з гнізда лелеки Грицька на ютуб-каналі «Лелека Грицько».

Онлайн-трансляцію припинили торік за рекомендацією СБУ.

— Цього року ми змінили напрямок огляду камери на північний. Це необхідно для того, щоб у поле зору не потрапляла міжміська автомобільна дорога. Заважають пакети перед очима. Їх у гніздо приніс сам лелека Грицько. Для нього вони — зручний будівельний матеріал, — йдеться у повідомленні.

Нині місцеві чекають на повернення чорногуза Грицька та його родини.

Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п’ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен за посиланням.

Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» вже писав про цілодобове ведення відеоспостереження за гніздом лелек.

3
Автор: Дарія Згура
Теги: лелека Полтавщина прямий ефір
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх