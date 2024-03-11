На Полтавщині науковці відновили стрим з гнізда лелеки Грицька

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Нині місцеві чекають на повернення чорногуза Грицька та його родини

Вчора, 10 березня, близько 4.45, на Полтавщині науковці відновили стрим з гнізда лелеки Грицька на ютуб-каналі «Лелека Грицько».

Онлайн-трансляцію припинили торік за рекомендацією СБУ.

— Цього року ми змінили напрямок огляду камери на північний. Це необхідно для того, щоб у поле зору не потрапляла міжміська автомобільна дорога. Заважають пакети перед очима. Їх у гніздо приніс сам лелека Грицько. Для нього вони — зручний будівельний матеріал, — йдеться у повідомленні.

Нині місцеві чекають на повернення чорногуза Грицька та його родини.

Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п’ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен за посиланням.

Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» вже писав про цілодобове ведення відеоспостереження за гніздом лелек.