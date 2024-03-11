Вчора, 10 березня, близько 4.45, на Полтавщині науковці відновили стрим з гнізда лелеки Грицька на ютуб-каналі «Лелека Грицько».
Онлайн-трансляцію припинили торік за рекомендацією СБУ.
Нині місцеві чекають на повернення чорногуза Грицька та його родини.
Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п’ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен за посиланням.
Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» вже писав про цілодобове ведення відеоспостереження за гніздом лелек.
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