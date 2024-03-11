У Києві охоронця ЖК засудили на 5 років за те, що попередив мешканців про прихід працівників ТЦК

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 297

Він кілька разів публікував повідомлення у телеграм-чаті будинку та отримав за п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки

У січні цього року охоронець житлового комплексу «Софіївський квартал» у Києві був засуджений за те, що попереджав мешканців свого будинку про приходи працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За це він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Згідно з матеріалами кримінальної справи № 369/933/24, охоронець щонайменше п’ять разів публікував повідомлення у телеграм-чаті будинку, де проживає 818 мешканців.

Прокуратура кваліфікувала ці дії як перешкоджання роботі ЗСУ. У рішенні Києво-Святошинського районного суду Київської області йдеться, що в охоронця виник «стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності Збройних сил», після чого він і почав розсилати повідомлення мешканцям.

Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

Зазначимо, що дана стаття передбачає за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. А у разі настання тяжких наслідків — від 8 до 15 років.

Охоронець визнав свою вину та 18 січня 2024 року пішов на угоду з прокурором. Суд затвердив цю угоду у кримінальному провадженні № 22023101110000834 від 14 листопада 2023 року та постановив вирок: 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Нагадаємо, у 2023 році українські суди винесли 1 257 вироків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, що у 5 разів більше, ніж у 2022 році. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі строком до 5 років. У січні 2024 року судові вироки були винесені 120 ухилянтам.