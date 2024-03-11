Працівники Ferrexpo зібрали кошти на комплект шин для бійців ЗСУ

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20 січня Ferrexpo організувала благодійний ярмарок у Горішньоплавнівському Палаці культури і творчості, метою якого було зібрати кошти для придбання комплекту зимових шин L-200

Працівники Ferrexpo передали шини для потреб 1-ї танкової Сіверської бригади Збройних сил України.

Такий запит надійшов на початку 2024 року від демобілізованого співробітника Ferrexpo Олега Тіунова, який після повернення з ЗСУ працює майстром виробничого навчання в центрі технічної експертизи Полтавського ГЗК. Весь вільний від роботи час чоловік присвячує допомозі своїм побратимам, які продовжують мужньо виборювати на передовій незалежність нашої держави.

20 січня Ferrexpo організувала благодійний ярмарок у Горішньоплавнівському Палаці культури і творчості, метою якого було зібрати кошти для придбання комплекту зимових шин L-200. 24 майстрині з Горішніх Плавнів, серед яких і співробітниці підприємств компанії, підготували для ярмарку сувеніри, обереги, вироби мильної флористики, солодощі з натуральних інгредієнтів, які можна було отримати за донат на користь ЗСУ. Крім того, всі охочі відвідувачі заходу мали змогу зробити будь-яку пожертву до спеціальних благодійних скриньок.

Завдяки ярмарку вдалося зібрати майже 30 тис. грн, які спрямували на придбання чотирьох зимових шин. 13 лютого Олександр Лисенко, начальник служби стратегічного технічного розвитку Полтавського ГЗК, передав їх волонтеру Олегу Тіунову для 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, де зокрема продовжують відбивати атаки ворога горішньоплавняни й співробітники компанії.

«Я щиро вдячний за допомогу компанії Ferrexpo і всім небайдужим горішньоплавнянам. Спільними зусиллями допоможемо військовим здолати ворога!», — зазначив Олег Тіунов під час вручення шин.

Залізорудна компанія Ferrexpo з початку повномасштабного вторгнення виділила понад 946,5 мільйона гривень на підтримку гуманітарних потреб України та українців.