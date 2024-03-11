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Кременчук, Освіта

«Кременчучець, кременчуківець, кременчуківка», — Анна Старчик про тих, хто живе у місті Кременчук

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 818

 

У соціальних мережах «Кременчуцького Телеграфа» містяни пишуть, що формулювання «кременчужани» не є правильним, про це неодноразово заявляли й мовознавці. Про мовні метаморфози у назві тих, хто живе у місті Кременчук, ми запитали Анну Старчик — викладачку української мови та літератури наукового ліцею «Політ», переможницю обласного етапу конкурсу «Учитель року — 2024»

Чому жителі міста Кременчук не кременчужани. Викладачка української мови та літератури Наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка пояснює, чергування звуків в українській мові обумовлене усталеними правилами.

 

— «К» чергується на «ч», також, чергується на «ц». «К» на «ж» не може чергуватися. Це так не працює — це російська модель. У російській мові «г» чергується на «ж». Тобто, якщо ми говоримо Кременчук, то це може бути, в результаті, Кременчуцький, бо є чергування «к» на «ц», — розповідає пані Анна.

За словами мовознавиці, за правилами чергування звуків, регіон проживання мешканців нашого міста та району — це Кременчуччина. А от житель міста Кременчук — «кременчучець».

— З приводу слова «крименчучець», мовознавці між собою поспілкувалися, та вирішили, що це дійсно не дуже добре звучить. Пропонують варіант «кременчуківець». Для того, щоб людей це не дратувало. Але, у нас є продуктивний суфікс «-івець», який утворює мешканця того чи іншого міста. Можна вживати, скажімо, як «киянин», так і «києвець». Так само може бути «кременчуківець» (мешканець міста) і «кременчуківка» (мешканка міста), — говорить викладачка української мови та літератури.

Росіянізми «кременчужанин» та «кременчужанка» в українській мові не мають права на існування, констатує Анна Старчик, адже це росіянізми.

Нагадаємо, виправити назву мешканців нашого міста представники Товариства української мови намагалися неодноразово, зверталися, навіть до Інституту української мови Академії наук України.

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Кременчужанка Анна Старчик стала переможницею обласного етапу конкурсу «Учитель року - 2024»

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук мова українська мова освіта правопис Анна Старчик

Якою більш прийнятною вважаєте назву жителів міста Кременчук

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