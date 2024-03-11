«Кременчучець, кременчуківець, кременчуківка», — Анна Старчик про тих, хто живе у місті Кременчук

У соціальних мережах «Кременчуцького Телеграфа» містяни пишуть, що формулювання «кременчужани» не є правильним, про це неодноразово заявляли й мовознавці. Про мовні метаморфози у назві тих, хто живе у місті Кременчук, ми запитали Анну Старчик — викладачку української мови та літератури наукового ліцею «Політ», переможницю обласного етапу конкурсу «Учитель року — 2024»
Чому жителі міста Кременчук не кременчужани. Викладачка української мови та літератури Наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка пояснює, чергування звуків в українській мові обумовлене усталеними правилами.
За словами мовознавиці, за правилами чергування звуків, регіон проживання мешканців нашого міста та району — це Кременчуччина. А от житель міста Кременчук — «кременчучець».
Росіянізми «кременчужанин» та «кременчужанка» в українській мові не мають права на існування, констатує Анна Старчик, адже це росіянізми.
Нагадаємо, виправити назву мешканців нашого міста представники Товариства української мови намагалися неодноразово, зверталися, навіть до Інституту української мови Академії наук України.
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